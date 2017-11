Solbakkens FCK til topps med hjemmeseier

sport

0-0 hjemme mot Lokomotiv Moskva og borte mot Sheriff Tiraspol, 1-1 borte mot Zlín var utfall av de tre første kampene. Torsdag ristet laget av seg målfrykten hjemme i Parken.

Den forløsende første scoringen kom fem minutter før pause, da Pierre Bengtsson slo et presist frispark inn i feltet. Midtstopper Michael Lüftner gikk i været og nikket ballen i mål.

Benjamin Verbic doblet ledelsen tidlig i annen omgang. Han fikk ballen fra spissmakker Pieros Sotiriou og overlistet keeper Stanislav Dostal fra distanse.

Verbic fastsatte resultatet på overtid.

Sloveneren ble utvist og fikk tre kampers karantene for å sparke etter en Horsens-spiller sist helg. Torsdag kunne det blitt rødt igjen da han plantet armen i ansiktet på en motspiller, men dommeren så det ikke.

Aggresjon

– Jeg er ikke vant til å få så mange spark bakfra. Jeg ville skaffe litt rom, slo hånden bak og traff ham i ansiktet. Jeg gikk direkte og sa unnskyld, sa Verbic.

Solbakken er lei for at han må unnvære sloveneren i serien.

– Det er ikke slik at vi ikke kan spille fotball uten ham, men vi vil gjerne ha ham i laget, sa han.

Han understreket at Verbic jobber hardt med å styre temperamentet.

– Han kan gjøre alt fra det fenomenale til det håpløse. Han spiller litt på grensen, og vi skal ikke ta temperamentet og aggresjonen fra ham, men han må lære å styre det litt, sa Solbakken.

Jevnt

Det er jevnt i gruppe F, men Solbakkens menn er på tabelltopp før de to siste rundene og ligger godt an i kamp om en plass i cupspillet.

Sheriff slo Lokomotiv Moskva 2-1 i den russiske hovedstaden og inntok 2.-plassen med like mange poeng som FCK, ett foran Lokomotiv. Zlín er sist, men det er bare fire poeng opp til tabelltopp.

FCK møter Lokomotiv borte og Sheriff hjemme i sine to siste kamper.

Ziguy Badibanga og Josip Brezovec vendte 0-1 til seier 2-1 for Sheriff i Moskva, etter at Jefferson Farfán hadde gitt hjemmelaget ledelsen.

Kort restitusjon

Utfordringene står ellers i kø for FCK i forsøket på å få kontakt med tetlagene i hjemlig superliga. Solbakken har sagt at han sannsynligvis ville stille to svært ulike lag i torsdagens europaligakamp og i derbykampen mot Brøndby søndag.

– Etter kampen torsdag er det ny kamp søndag klokka 12. Det er den korteste restitusjonstid noensinne. Det er en utfordring, men vi må vise at vi kan håndtere det, sier han.

