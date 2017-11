Isner stoppet Del Potro

sport

Rett før US Open var del Potro på 47.-plass i kampen om de åtte billettene til sesongavslutningen i London, men etter en forrykende høstsesong var han bare én seier fra å komme med.

Etter å ha utlignet til 1-1 mot Isner i tiebreak mangler argentineren bare ett sett, men Isner lukket døra med seier 6-4, 6-7 (5-7), 6-4.

Pablo Carreno-Busta har i øyeblikket den siste London-billetten i lomma, men Isner kniper den fra ham om han vinner finalen i Paris Masters.

Møter kvalspiller

Verdensener Rafael Nadal trakk seg fredag fra videre spill i turneringen på grunn av et vondt kne. Det betyr at Isner møter kvalifiseringsspilleren Filip Krajinovic i semifinalen.

– Det var veldig, veldig uheldig for Rafa og for tilskuerne her, men semifinalemotstanderen min har tatt seg gjennom kvalifiseringen og vunnet fem kamper allerede. Han spiller veldig godt, så jeg må gjøre mitt beste, og så får vi se, sa amerikaneren.

Del Potro har spilt hele 25 kamper siden US Open, og det knalltøffe programmet viste seg til slutt for hardt.

Klar for ferie

– Jeg er veldig klar for en ferie nå, sa del Potro, som har spilt turneringer fem uker på rad og nådd langt hver eneste gang.

Fortsatt er det en liten åpning for London-deltakelse. Dersom Nadal må melde forfall til verdenstourfinalen på grunn av sin kneskade, vil høyest rangerte ikke-kvalifiserte spiller bli invitert.

