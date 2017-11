Sandefjord tok langt steg mot fornyet eliteseriekontrakt

sport

– Vi hadde full kontroll. Deilig og utrolig moro. Vi trengte denne seieren. Nå skal det veldig mye til for at vi ikke spiller i eliten også neste år, sa Sødlund til Eurosport etter kampslutt.

– Sannsynligheten er stor for det. Et godt og fint steg mot Eliteserien 2018, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Sandefjord står med 36 poeng etter 28 kamper, noe som betyr at lagene på direkte nedrykk ikke kan ta igjen laget fra hvalfangerbyen. Sogndal på kvalifiseringsplass er åtte poeng bak Sandefjord med tre kamper igjen å spille. Også VIF, som er i samme situasjon som Sandefjord, står med 36 poeng så langt.

Bohinens mannskap hadde tapt sine tre siste seriekamper, men fredag ble rekken brutt. Morer og innbytter Sødlund sørget for vertenes scoringer. Et skår i gleden for Sandefjord var at både Lars Grorud og Facundo Rodriguez måtte ut med skade i første omgang.

VIF-trykk

Sandefjord kan feie enhver tvil til side med borteseier mot Kristiansund i neste runde. Det samme kan VIF gjøre i hjemmekampen mot Odd. Skulle Sogndal tape poeng hjemme mot Tromsø søndag, vil plassen være sikret for både VIF og Sandefjord allerede denne helgen.

Vålerenga dominerte oppgjøret fra start av i Sandefjord. Chidera Ejuke driblet seg fram til en god mulighet allerede etter fem minutter, men avslutningen hans curlet like utenfor høyre stolpe. Gjestene fortsatte presset i åpningen, men uten å få hull på byllen. Etter et VIF-dominert åpningskvarter begynte hjemmelaget etter hvert å henge bedre med. Facundo Rodriguez fikk en god mulighet etter 23 minutter, men Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey vartet opp med en fin beinparade.

Kun fire minutter etter sto det imidlertid 1-0 til vertene. Kwarasey bokset ballen ut av feltet etter corner, men Carlos Grossmüller lempet den inn i 16-meteren igjen. Samtidig lå Sandefjord-forsvarer Grorud nede etter en duell med burvokteren. Det brydde ikke Morer seg om. Han plukket opp ballen på volley og smalt den inn i nettmaskene.

Heldig og dyktig

Kort tid etter ble Sandefjord tvunget til å gjøre to bytter. André Sødlund og El-Hadji Gana Kane erstattet Grorud og Rodriguez. Vålerenga fikk en god mulighet til redusering to minutter før pause, men headingen fra Enar Jääger ble slått til corner av Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson. På overtid fikk VIF-spiller Samúel Fridjónsson en kjempemulighet fra kort hold etter innlegg fra venstre, men islendingen bommet på ballen og skjøt hull i luften. Vertene kunne puste lettet ut.

Tolv minutter etter hvilen sørget innbytter Sødlund for 2-0. Pau Morer ble spilt gjennom mot mål, men ble taklet og mistet kontrollen på ballen. Den spratt heldig videre til Sødlund, som var sikker alene mot Kwarasey i VIF-målet. Etter 0-2 maktet ikke gjestene å mobilisere til en skikkelig sluttspurt.

Flere scoringer ble det ikke i Sandefjord. El-Hadji Gana Kane fikk en stor mulighet til å øke ledelsen på tampen, men Kwarasey reddet fra kort hold. Christian Grindheim og Henrik Kjelsrud Johansen kom til hver sin avslutning noen minutter før full tid, men uten å lykkes. Dermed ebbet det ut i tomålsseier for hjemmelaget.

