Effektive Liverpool knuste West Ham

Liverpool viste hvor effektiv en fotballkamp kan vinnes i London lørdag kveld. Kampen var nærmest avgjort etter tre dødelig effektive minutt i første omgang.

Da West Ham klarte å få til en utligning i andre omgang, svarte Liverpool i neste angrep og avsluttet kampen med storspill.

Mane tilbake fra skade

Bortelaget hadde ikke vist noe tendenser til storspill før de tre minuttene fra det 21 minutt.

Alt startet med hjørnespark fra West Ham. Mohamed Salah fikk tak i klareringen og spilte fri Sadio Mané som var tilbake fra flere ukers skadeopphold.

Han satte stor fart mot motsatt banehalvdel, et ryggende hjemmeforsvar hang ikke med og Salah fikk ballen tilbake og avsluttet i det høyre hjørnet helt alene med Joe Hart.

Bare to minutt etter ble det mål etter nytt hjørnespark, denne gangen for Liverpool. Corneren fra Salah gikk via Noble og rett i Hart, men Joel Matip var på rett plass og bredsidet returen inn til 2–0.

Uten å ha dominert eller hatt de store sjansene ledet Liverpool 2–0 til pause.

Chamberlains første mål

Effektiviteten fortsatte på London Stadium i andre halvdel. Hjemmelaget øynet håp da Andre Ayew slo inn fra høyrekanten mot Manuel Lanzini som dro seg forbi Gomez og vippet ballen inn i det lengste hjørnet.

Men Liverpool trengte bare ett angrep på å slukke håpet om hjemmeseier. En strålende Roberto Firmino vendte opp, satte fart og fant Alex Oxlade-Chamberlain på høyresiden.

Den tidligere Arsenal-spilleren avsluttet rett på Hart, men landslagskeeperen måtte gi retur og der dukket samme mann opp.

Forsøk nummer to resulterte i Chamberlains aller første seriemål for Liverpool, og nok et effektivt bortemål.

Etter 76 minutt viste Mane og Salah nok en gang samarbeid av høy klasse. Mane fikk ballen på egen banehalvdel, dro av to West-Ham spillere og la ballen perfekt til Salah. Egypteren tok ballen ned før han banket til og traff klokkerent i hjørnet bak en sjanseløs Hart.

Kampen endte med 4–1 til Liverpool som dermed er oppe på 19 poeng, som er lik poengsum som Arsenal og Chelsea som spiller søndag.

Slaven Bilic og West Ham har en svært tung periode og er på 17. plass, poenget foran Swansea under streken.

