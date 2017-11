Aalesunds snuoperasjon sendte laget opp på kvalifiseringsplass

sport

De nybakte seriemesterne fra Trondheim spilte langt under pari i store deler av kampen og gikk på et ubetydelig poengtap mot Aalesund.

For Aalesund var poengene langt ifra ubetydelige. De kan være forskjellen på videre spill i Eliteserien og spill i 1. divisjon neste sesong.

Seieren er lagets første siden 5-1-seieren mot Odd 25. juni. Siden den gang har laget spilt 13 kamper uten å ta tre poeng.

Den overraskende seieren søndag gjør at Trond Fredriksens mannskap klatrer til kvalifiseringsplass med to gjenstående serierunder. Laget har med 29 poeng ett poeng ned til Sogndal på nedrykk, mens Tromsø på trygg plass er fem poeng foran.

– Vi trengte tre poeng og vi jobbet hardt. Alt i alt synes jeg vi fortjente tre poeng, sa matchvinner Edwin Gyasi til Eurosport etter kampen og fortsatte.

– Jeg synes laget vårt er for godt til å rykke ned. Vi har kvaliteter i laget, men vi har også hatt litt uflaks. Dette gir oss en "boost".

Det førende laget

Søndag var AaFK det førende laget i store deler av kampen, men kom likevel under 0-1 i annenomgang etter et omdiskutert straffespark

Nicklas Bendtner jaget en ball, men gikk over ende inne i feltet etter å ha blitt satt under press av Adam Ørn Arnarson. Ut ifra reprisene kunne straffesparket tolkes som billig, men Svein Oddvar Moen pekte på straffemerket og ga gult kort til Arnarson for taklingen og til Andreas Lie for protester i etterkant.

Fra elleve meter var Bendtner sikker og målet gjør at dansken nå er toppscorer alene i Eliteserien med sine 18 mål, ett mer enn Ohi Omoijuanfo.

Rosenborg tok over initiativet i kampen etter scoringen og virket å kontrollere seieren inn, men plutselig inviterte gavmilde trøndere Aalesund inn i kampen.

Snudde kampen

Først utlignet Mustafa Abdellaoue til 1-1 etter 68 minutter. Greske Thanasis Papazoglou drev framover på venstrekanten og serverte "Mos" på tvers som satte ballen i nettet.

Aalesund tok igjen over føringen i kampen etter scoringen, mens Rosenborg ga bort ballen gang på gang som følge av enkle pasningsfeil.

Etter 75 minutter kom scoringen som sendte Aafk-fansen til himmels da Edwin Gyasi utfordret én mot én. Den fotrappe ghaneseren snurret rundt med Birger Meling før han sendte av gårde et skudd som gikk via Jørgen Skjelvik og i mål.

Kåre Ingebrigtsen gjorde umiddelbart grep og satte innpå Samuel Adegbenro og Jonathan Levi, men verken de eller noen andre RBK-spillere maktet å skape det helt store foran målet til Andreas Lie.

Til slutt kunne Trond Fredriksen endelig strekke armene i været og juble for en etterlengtet trepoenger.

