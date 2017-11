Abdellaoue har tro på poengfangst i innspurten

sport

2-1-seieren søndag gjør at Trond Fredriksens lag nå ligger på kvalifiseringsplass før de to siste serierundene. Seieren skyver Sogndal ned på nedrykksplass.

Søndag kom laget under 0-1 mot de nybakte seriemesterne fra Trondheim, men scoringer fra Abdellaoue og Edwin Gyasi sørget for den første trepoengeren siden 5-1-seieren mot Odd 25. juni.

Knalltøffe kamper

Nå kommer to knalltøffe seriekamper. Først venter et medaljejagende Sarpsborg borte, før AaFK serieavslutter mot nok et medaljejagende lag når Strømsgodset, som har sju strake seirer, kommer på besøk.

For Sogndal venter kamper mot henholdsvis Stabæk (borte) og Vålerenga (hjemme).

– Det er to tøffe kamper, men hvis vi fortsetter som nå er jeg ganske sikker på at vi tar med oss poeng fra begge de to kampene, sier «Mos» til NTB om kampene mot Sarpsborg og Strømsgodset.

– Umulig å sette ord på

Han hadde gått seks serierunder uten scoring, men noterte seg endelig for sitt 13. seriemål totalt da han utlignet til 1-1 søndag.

– Det var lenge siden jeg hadde scoret, men jeg hadde 12 mål før dette og det er ikke dårlig. Likevel er det viktig for både meg og laget at jeg kommer i gang og scorer mål, forteller han.

Også for trener Trond Fredriksen var poengene uhyre viktige. Han har vært under hardt press etter en forferdelig høstsesong, men ser nå lys i enden av tunnelen.

– Denne følelsen er umulig å sette ord på. Det har vært tungt, trist og utrolig utfordrende å stå i det og jeg unner disse spillerne av hele mitt hjerte å få tre poeng. Det gjør også at vi setter oss selv i en posisjon der det er vi som bestemmer fremtiden vår og ingen andre.

(©NTB)