Bilic ferdig i West Ham

sport

Kroatens avskjed med London-klubben kommer to dager etter det vonde 1-4-tapet hjemme mot Liverpool. West Ham ligger tredje sist i Premier League med ni poeng fra elleve kamper.

Til BBC sier Bilic at han hadde ventet å miste jobben, og at det ikke er ondt blod mellom ham og klubben.

– Vi startet ikke sesongen godt, og som i mange klubber i Europa er det manageren som må betale prisen. Det er et logisk trekk, sier kroaten.

– Jeg kan være stolt av det jeg har gjort her, sier han videre.

I en pressemelding på klubbens nettsted blir Bilic takket for jobben han har gjort for West Ham.

– Styremedlemmene i West Ham ønsker å rette sin takknemlighet til Slaven og hans team for deres tjenester de siste to og et halvt årene, men de tror det er nødvendig med en endring for at klubben skal bevege seg framover på en positiv måte og i tråd med deres ambisjoner.

Klubben har startet jakten på en ny manager og venter å presentere en erstatter i løpet av de kommende dagene.

Bilic overtok West Ham-jobben i juni 2015. Han spilte også i klubben i 1996 og 1997

(©NTB)