Ekspert tror Grimsbø taper VM-kampen mot Lunde og Solberg

sport

– Katrine Lunde og Silje Solberg blir målvakter. Kari utelatt fordi hun har vært skadd og ikke er helt tilbake, sier Oustorp på NTBs spørsmål om hvem av keeperne som må bli hjemme.

Grimsbø hadde et inngrep det kne i mai og var ute av spill i fem måneder. Oustorp tror hun ikke har kommet langt nok i formoppbyggingen til å få VM-ja.

Soleklar

Oustorp er helt sikker på at Heidi Løke tas ut. Han åpner også for Tonje Løseth som en mulig overraskelse.

– Hun gått under radaren, men gjort det bra både i Tyskland og Danmark. Men her burde det vært Emilie Christensen fra Larvik. Hun har spilt godt i høst og bevist at hun mestrer nivået, samt at hun kunne tatt rollen skadde til Marta (Tomac), sier Oustorp.

– Silje Waade er med fordi vi trenger en høyre toer (i forsvar) mot de beste venstrebackene.

– Norges sjanser til å ta et nytt gull?

– Sikker semifinaleplass, og derfra og ut kan alt skje, sier Oustorp som skal kommentere VM-kampene på NRK Radio.

Alle?

Det er ventet at Hergeirsson offentliggjør sin endelige VM-tropp tirsdag. Opp gjennom årene har det hendt at noen plasser er holdt åpne tettere opp mot mesterskapene.

Kampene i Norge VM-pulje spilles slik, lørdag 2/12: Tsjekkia – Argentina 14.00, Sverige – Polen 18.00, Norge – Ungarn 20.30.

Søndag 3/12: Polen – Tsjekkia 14.00, Ungarn – Sverige 18.00, Argentina – Norge 20.30.

Tirsdag 5/12: Ungarn – Argentina 14.00, Sverige – Tsjekkia 18.00, Norge – Polen 20.30.

Torsdag 7/12: Polen – Ungarn 14.00, Sverige – Argentina 18.00, Tsjekkia – Norge 20.30.

De fire beste går videre til 1/8-finale.

(©NTB)