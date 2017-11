Ingebretsen full av lovord om Masalin etter FFK-oppturen

sport

FFK vartet opp med en sterk 3-0-seier mot Sandnes Ulf. Trepoengeren tok laget fra plankebyen opp på kvalikplass, noe som betyr at håpet om fortsatt spill på nivå to lever videre. Nå står Notodden for tur i playoffinalen.

Etter Ulf-kampen trakk trener Ingebretsen spesielt fram keeper Masalin (31). Finnen vartet opp med storspill da FFK trengte det som mest.

– Jon gjør jo en kjempematch. Han ble på en måte en matchvinner for oss. Det er deilig å ha en keeper som er så god i de avgjørende situasjonene. Han har en rutine og ro som er helt enorm, sier «BP» til NTB.

Imponert

Masalin startet mot Tromsdalen sist, men før det hadde han ikke voktet buret fra start i en seriekamp siden mai 2015.

– Jeg er imponert over hele fyren. Det er veldig fint å ha en sånn spiller i gruppen, sier Ingebretsen.

Han antyder at sisteskansen kan bli avgjørende også i de to kampene mot Notodden.

– Rutine betyr mye for meg i sånne kamper, påpeker FFK-treneren.

Ingebretsen peker på følgende faktorer som viktige mot Notodden:

– Vi skal jobbe med de enkle tingene, og vi skal opprettholde dødballstyrken vår. Det ble to dødballmål mot Ulf, og dødballer kan fort avgjøre kvaliker også, sier han.

Ingebretsen er utlånt fra Strømsgodset. Han ser ikke for seg å være en kandidat for å ta over FFK-jobben på permanent basis.

– Spennende

– Nei. Jeg har fast jobb i Godset. Jeg skal tilbake dit, sier han.

FFK-keeper Masalin var naturlig nok fornøyd med søndagens prestasjon.

– Det var selvfølgelig veldig spennende. Alle visste at vi måtte vinne. Det kjennes deilig at vi presterte, sier finnen til NTB.

Han sier følgende om rosen fra BP:

– Det er for så vidt jobben min. Men det er fantastisk at jeg fikk det til.

Burvokteren ser fram til kampene mot Notodden.

– Det blir tøft og spennende. Men klarer vi å spille som det vi gjorde mot Sandnes Ulf, så burde vi klare å vinne, mener Masalin.

