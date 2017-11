Hergeirsson: – Håper de blir litt forbanna

sport

Tirsdag ble Norges tropp til kvinnenes håndball-VM i Tyskland presentert. Landslagets tropp besto opprinnelig av 28 spillere, men det er kun plass til 16 i VM-troppen. Dermed måtte landslagsledelsen gi beskjed til 12 spillere om at de ikke får være med til VM.

– Hvordan har du det når du må velge ut noen?

– Det er jo min jobb som hovedansvarlig å bringe det budskapet, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

– Det er en del av jobben, men jeg gjør den ikke med glede. Jeg gjør det noen ganger med tungt hjerte fordi jeg vet at det er spillere som har gjort alt de kan, de har egentlig gjort alt riktig, spilt godt, men dessverre så er det ikke plass likevel. For det er noen som er minst like bra, kanskje bedre, eller tilfører noe annet og derfor velger vi som vi gjør, sier Hergeirsson.

– Det er tøft, legger han til.

– Ganske forferdelig

En som har fått den kjipe telefonen er Camilla Herrem. Hun har vært med det norske landslaget i en rekke mesterskap, men to ganger tidligere fått beskjed om at hun ikke får være med.

– Jeg misunner ikke trenerteamet å ta de samtalene, sier Herrem til NTB.

– Jeg har fått de telefonene to ganger før, og det er ganske forferdelig. Man vet jo så godt når telefonen skal ringe, og man bare ser på den telefonen hele dagen. Så det er ganske heftig, sier hun vel vitende om at det i år blir VM-tur til Tyskland.

Til årets VM-tropp var det knyttet stor spenning til hvem som blir tatt ut som målvakter. Valget sto mellom Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde og Silje Solberg. Det ble sistnevnte som fikk telefonen hun ikke ville ha.

Den telefonen overlot Hergeirsson til Mats Olsson i trenerapparatet.

– Kunne gjort det enklere for oss

– Nå fikk Mats kjenne litt på hvordan det er å melde fra til målvaktene, hvem som er med og hvem som ikke er med. Det er en del av utviklingen til han og teamet, men det er i første rekke mitt ansvar å gi den beskjeden. Vi vraker ingen, vi velger inn og ut.

Islendingen sier alle tre keeperne holder høy internasjonal klasse når de er i form og skadefri. Å velge bort en av dem beskriver han som krevende.

– Vi kunne gjort det enklere for oss å si at vi tar med alle tre, men vi mener det gagner oss å ha med 14 utespillere, og heller ha en tredje keeper som reserve hjemme. Men vi er utrolig glad for at vi har Silje Solberg, som selvfølgelig er veldig skuffet, men som alltid er klar til å hoppe inn dersom laget skulle trenge det. Også er hun helt sikkert revansjelysten ved neste korsvei, sier landslagssjefen.

– Håper de blir forbanna

På spørsmål om hvordan spillerne som ikke får være med til mesterskap tar det når de får den triste beskjeden svarer Hergeirsson at jentene er skuffet og lei seg.

– Og helt sikkert eitrende forbannet på oss noen ganger. Men de oppfører seg fint, det er ordentlige og fornuftige jenter. Men jeg håper de blir litt forbanna også, og at de får det ut gjennom å jobbe og utvikle seg. De vet at dette er en del av gamet, og noen får kjenne på det både en, to og tre ganger. Dessverre.

(©NTB)