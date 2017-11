Klart for ankebehandling i Souloy-saken

sport

Souloy er anklaget for forsettlig brudd på travsportens dopingreglement etter at flere stjernehester i hans trening avla positiv dopingprøve i 2016.

Da saken var oppe i domskomiteen i Det Norske Travselskap (DNT) ble Souloy funnet skyldig og dømt til 15 års utelukkelse samt en bot på en halv million kroner.

Franskmannen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, anket straffen. Onsdag og torsdag denne uken møter han i DNTs appellkomité.

Veterinær-vitne

Det er satt av to dager til ankebehandlingen. Fabrice Souloy skal blant annet føre veterinæren Francesco Allessandrini som vitne. Franskmannen mener de aktuelle hestene fikk i seg det forbudte stoffet kobolt gjennom behandling foreskrevet av nettopp veterinæren.

– Jeg er ingen veterinær. Alle behandlinger av hestene ble gjort etter anvisninger av Alessandrini. Etter Lover Face sin positive dopingprøve som ble offentliggjort 11. august, kastet vi alle flasker med B12-preparatet Coenzile og kuttet ut alt tilleggsfôr, sa Fabrice Souloy i sin forklaring i domskomiteen.

I Frankrike er Souloy utestengt i ett år fra 1. januar i år for bruk av kobolt på hesten Lover Face.

Stjernetraverne UN Mec d'Heripre, Timone Ek, Lionel og Your Highness, de to sistnevnte helt og delvis norskeide, testet positivt for kobolt tatt i forbindelse med Oslo Grand Prix på Bjerke travbane 12. juni i fjor. UN Mec d'Heripre avla også positiv prøve under det prestisjetunge Elitloppet på Solvalla i Stockholm noen uker tidligere.

Separate ankesaker

Som følge av at Souloys hester ble dopingtatt både i Norge og Sverige, ble det opprettet saker mot franskmannen både på norsk og svensk side. I juni 2017 ble det gjennomført en felles høring i DNTs Domskomité og Svensk Travsports Ansvarsnämnd.

Mens franskmannen ble dømt til 15 års utestengelse i Norge, ble straffen på ett års utelukkelse og en million kroner i bot i Sverige. Souloy har anket også denne. Ankesakene føres separat.

Den svenske advokaten Staffan Uvabeck fører også i appellkomiteen saken for Souloy. Advokat Niels Kiær er DNTs prosessfullmektige i saken.

