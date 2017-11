Tottenham-sjefen: – Kane er spilleklar

sport

Storkampen mellom de to hovedstadsrivalene spilles 18. november.

Toppscorer Kane pådro seg en smell i kneet i ligakampen mot Crystal Palace sist lørdag. Det førte til at måltyven meldte forfall til Englands kommende landskamper mot Tyskland og Brasil.

Onsdag gjorde imidlertid Tottenham-manager Pochettino det klart at Kane ikke sliter med noen alvorlig skade.

– Harry Kane er OK. Dere kunne se at han fikk et spark i kneet i den forrige kampen, men han blir klar til neste kamp, sa argentineren.

Kane har scoret seks mål på sine seks siste kamper mot Arsenal. Foran neste helgs lokaloppgjør er Arsenal fire poeng bak byrival Tottenham.

(©NTB)