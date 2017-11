Kinesisk syklist utestengt for vold mot sveitsisk lagleder

sport

Syklisten og tre lagledere fra hans Keyi Look-lag ble straffet for hva Kinas sykkelforbund kaller en "voldelig hendelse".

Arrangørene av rittet på øya i det sørlige Kina har allerede sagt at Wang og Keyi Look-laget aldri vil få delta i rittet igjen. Wang skal blant annet ha grepet en sykkelpumpe under det merkelige opptrinnet.

En video viser en syklist, som skal være Wang, som slår en funksjonær i det sveitsiske laget i bakken. Syklisten sparker også etter ham. Hendelsen skjedde etter den 7. etappen av rittet forrige fredag.

Politiet og andre løp til og fikk stanset opptrinnet hvor Wang også grep en sykkelpumpe han veivet rundt med.

Årsaken til at Wang ble forbannet var at han ble påkjørt av en bil fra det sveitsiske laget tidligere på etappen slik at han veltet, men det var lenge etterpå at han hevnet seg.

Wang har senere beklaget hendelsen i sosiale medier. Han opplyste at han ble forbannet da det sveitsiske lagets leder Danilo Hondo benektet at påkjørselen hadde funnet sted.

Forbundet har derimot slått fast at den sveitsiske følgebilen var årsaken til velten, men at det ikke under noen omstendighet kunne bruktes som unnskyldning for Wangs oppførsel.

