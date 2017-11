Lagerbäck har startelleveren klar fredag kveld

sport

– I morgen kveld har jeg startelleveren klar. Det har vært en del småskader, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB torsdag.

Alexander Søderlund og Jo Inge Berget sliter med skader og kommer til å trene alternativt. Torsdagens trening blir åpen de første 20 minutter før pressen jages på dør.

På grunn av at flere spillere sliter med småskader må Lagerbäck gjøre noe om på treningene, men landslagssjefen sier at det ikke er veldig forstyrrende.

Målsettingen med kampene mot Makedonia og Slovakia er ifølge Lagerbäck å få testet ut de aktuelle spillerne og ikke spille inn stammen til de framtidige kampene neste år.

– Dette blir en test om hva de som er med her står for.

En av de ferske på landslagssamlingen er Pål Alexander Kirkevoll som har bøttet inn mål for Hobro i den danske ligaen. 26-åringen scoret i 11 kamper på rad før rekken ble brutt i helgen.

– Lager man så mange mål så viser det en kvalitet uansett hvilken liga man spiller i. Den danske serien er kanskje ikke samme nivå som han skal spille på nå, men han fortjener å få vist seg fram, sier Lagerbäck.

– Hvilke utviklingsmuligheter ser du for ham kan han være en del av stammen du snakker om?

– Vanskelig å si hvordan han utvikle seg. Det lille jeg har sett av ham er at han har bra holdninger. Det er fullt mulig at han kan bli en del av stammen på landslaget. Det kan alle som er med her, sier landslagssjefen.

