Nederland vant "hjemmesitterkamp"

sport

Lyon-spilleren omsatte et innlegg fra Ryan Babel i scoring fem minutter før pause i Aberdeen.

Det skotske laget ble ledet av midlertidig landslagssjef Malky Mackay. Gordon Strachan måtte gå etter den mislykkede VM-kvalifiseringen.

Callum McGregor var nærmest scoring for hjemmelaget, men Jasper Cillessen reddet hans skudd.

Nederland møter Romania tirsdag. Etter den kampen skal landslagssjef Dick Advocaat meddele om han vil fortsette eller ei.

Gheorghe Grozav scoret målene da Romania slo Tyrkia 2-0 i en annen kamp mellom to lag som blir hjemmesittere under VM.

Luxembourg fikk en ny opptur med 2-1-seier over Ungarn. Marvin Martins ble matchvinner seks minutter før slutt i en kamp der gjestene måtte spille med ti mann i en drøy halvtime etter at Gergo Lovrenscsics ble utvist.

Robin Lod scoret to ganger og Pyry Soiri en da Finland slo Estland 3-0 og avsluttet året med positiv landslagsstatistikk: Fire seirer, fire uavgjorte og tre tap. I høst ble det tre seirer og to uavgjorte på fem kamper.

Soiri, som spiller sin klubbfotball for Soligorsk i Hviterussland, har en imponerende landslagsfasit: To mål og to assist på 50 spilte minutter så langt.

