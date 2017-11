Sandbech til OL med blandede følelser

sport

Snowboarderen Sandbech sier han både liker og misliker Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Selv om jeg liker OL, så var det IOC som ødela mye av snowboard ettersom de valgte å legge kvalifiseringen gjennom Det internasjonale skiforbundet (FIS). De drepte jo serien vi snowboarderne selv sto for, sa Sandbech.

Han rangerer dessuten X-games og OL som nærmest like stort.

– OL er jo veldig spesielt. Det er en folkefest, og det skjer noe hele tiden. Det er gøy å kjøre, og vi får vist fram idretten vår. X-games er kanskje det største å vinne innen snowboardmiljøet, mens OL er en stor begivenhet som når ut til hele verden, sa Sandbech.

Dypt

Sandbech debuterte i OL i Vancouver som 16-åring i 2010. Med sine 16 år og 254 dager er han den yngste mannlige norske utøveren i et OL noen gang. Nå er han klar for sitt forhåpentlig tredje vinter-OL.

– Jeg har aldri vært i Sør-Korea tidligere, men har jo fått med meg hva som skjer i nabolandet Nord-Korea.

– Jeg har ikke gått så dypt inn i det, men tror at situasjonen der går inn på oss alle. Vi får håpe at de klarer å holde seg i tøylene, mens vi er der borte. 24 år er mye innen snowboard. Da er man virkelig gammel. Jeg går for dette OL nå, og så får jeg ta en sesong av gangen og se hvor jeg står om fire år, sa Sandbech.

Knetrøbbel

Sandbech valgte i relativt ung alder snøbrettet etter å ha vært innom både fotball og langrenn i de yngre årene.

– Man kunne trene mer selvstendig og ikke så styrt. At man kunne variere med å kjøre slopestyle, halfpipe eller gå opp på en fjelltopp og ta en run i puddersnø har gjort at jeg har klart å holde det gående.

Sandbech har slitt med en del dårlige knær, men ifølge ham selv så volder ikke knærne ham problemer med å kjøre snowboard.

– Det er verre når det gjelder løpingen og å løpe langt. Jeg får nok problemer med å løpe New York-maraton når jeg legger opp, sa Sandbech.

(©NTB)