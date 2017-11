Vipers ønsker mer åpenhet om menstruasjon i idretten

sport

Vipers begynte i høst aktivt å arbeide med optimalisering mellom trening og menstruasjon. Sammen med Libresse har håndball-laget innledet et samarbeid, Mensutfordringen, som skal bidra med kunnskap og forskning rundt temaet.

Målet er å sette mens og trening på agendaen hos idrettslag på alle nivå over hele landet for å bryte menstabuet en gang for alle.

– Det å ha en forståelse for hvordan hormonene i menssyklusen påvirker kroppen gjør en mer forberedt på formen før, under og etter mensen slik at man kan tilpasse treningen og forebygge menssmerter. Dette er verdifullt for både trenere og idrettsutøvere, sier Vipers- og juniorlandslagsspiller Eline Fagerheim.

Førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved UIA og fagansvarlig Idrettsernæring og restitusjon ved Olympiatoppen Sør, Monica K. Torstveit, mener det er på høy tid at det snakkes mer om mensen innen idretten.

– Når jeg veileder utøvere opplever jeg at dette kan være en utfordring. Vi mangler åpenhet rundt temaet menstruasjon og prestasjon, og mange utøvere synes at det er vanskelig å snakke om hvordan menstruasjon påvirker dem, til blant annet trenere, sier hun.

Spillende assisterende trener i Vipers, Kristine Lunde-Borgersen, sier økt kunnskap bryter tabuer.

– Jo mer vi vet om et tema, jo enklere blir det å snakke om. Vi synes det er på tide at kvinnelige og mannlige trenere tørr å snakke åpent om mensen, sier Lunde-Borgersen.

