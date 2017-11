Hope Solo: – Blatter klådde på meg

sport

– Han tok meg på rumpa. Det var for noen år siden under Ballon d'Or-seremonien, rett før jeg skulle på scenen, sier hun til den portugisiske avisen Expresso.

Hun var til stede på gallaen i 2013 for å dele ut prisen som årets spiller i verden til sin landslagsvenninne Abby Wambach.

36-årige Solo var i mange år USAs landslagskeeper og ble regnet som en av verdens ypperste målvakter.

En talsmann for Blatter beskriver beskyldningen som "latterlig".

Solo er to ganger OL-mester og en gang verdensmester. Hun uttalte seg i forbindelse med et besøk på en konferanse i Lisboa.

Hun sier at seksuell trakassering fra mannlige ledere er et vanlig problem for kvinnelige fotballspillere.

– Jeg har sett det hele karrieren min, og jeg skulle ønske flere utøvere ville snakke ut om opplevelsene sine, sier Solo.

– Det er ute av kontroll. Det gjelder ikke bare Hollywood, det er overalt.

Blatter var president i FIFA fra 1998 til 2015, da han ble utestengt for korrupsjon. Sveitseren er 81 år gammel.

