Jarstein om Herthas protest: – Vi vet det er tilfeller der det kommer apelyder mot fargede spillere

Før kampen mot Schalke i midten av oktober knelte Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og de andre Hertha-spillerne slik spillere i NFL og andre nordamerikanske lagidretter har gjort.

– Vi luftet det noen dager i forkant av kampen. Jeg følte det var en veldig fin ting å gjøre i kampen mot rasisme. Det er noe vi alle er imot, og det var en veldig flott markering, sier landslagets førstekeeper.

– Vi var det første laget som gjorde det i Bundesliga, kanskje også i Europa. Vi vet at det er tilfeller i Europa der det kommer apelyder og andre bemerkninger mot fargede spillere. Det er fullstendig uakseptabelt og noe vi tar sterkt avstand fra, fortsetter den engasjerte sisteskansen.

Han har en klar beskjed til fans som skjemmer seg ut med grumsete meninger.

– Rasisme er uakseptabelt. De har ingenting på kamper og stadioner å gjøre i det hele tatt, sier Bundesliga-keeperen.

Jarstein mener fotballen jobber godt i kampen mot rasismen.

– Jeg føler at vi i Norge allerede gjør mye, blant annet gjennom «Gi rasisme rødt kort». Vi burde kanskje gjort enda mer. Dessverre er det en del enkeltepisoder på tribunen, spesielt i Russland. Det er veldig trist, men jeg har ikke opplevd noe slikt i Tyskland, sier 33-åringen.

50 A-landskamper

Enkelte uttalte seg kritisk om Hertha-protesten og mente den var som et PR-stunt å regne.

– Det har ikke jeg fått med meg, men vi gjorde det fordi vi ville vise vår støtte til kampen mot rasisme. Det var ingen skjult agenda bak det vi gjorde, påpeker Jarstein.

Den tidligere Odd-keeperen står med 49 landskamper og får nummer 50 i løpet av landslagets reise i Øst-Europa.

– Om jeg får den nå eller i den neste kampen vet jeg ikke, men jeg er sikker på å få den. 50 kamper er mye, og jeg er stolt over å få 50 landskamper, sier Jarstein foran privatkampene mot Makedonia (lørdag) og Slovakia (tirsdag).

Jarstein debuterte mot Argentina i 2007.

– Det er stor forskjell, vil jeg påstå. Det er ti år siden. Man blir eldre og får erfaring. Jeg har opplevd mye på banen med mange forskjellige klubber. Det er to forskjellige personer, sier keeperen om de ti årene han vært med for Norge.

Trener riktig

– Dersom du kunne gitt et råd til deg selv for ti år siden, hva ville det vært?

– For ti år siden kunne jeg sagt til meg selv at jeg burde vært flinkere med kosthold og trene litt mer riktig. Jeg trente mye, men det var vanskelig, for vi hadde ikke fysisk trener. Det var helt andre tider. Jeg kunne hatt mer fokus på det som gjorde meg bedre. Jeg trente ikke feil, men det gikk mest i fotball. Det er blitt mer fokus på det fysiske, og jeg har jobbet med mange fysiske trenere og fått mange gode råd. Jeg trener riktig og bra nå, og skulle gjerne visst mer for ti år siden, sier telemarkingen.

Tidligere blåste det jevnlig rundt sisteskansen, men de siste årene har det vært langt mer stille rundt den tidligere så hissige målmannen.

– Jeg har ikke tatt noe oppgjør med meg selv. Det er lenge siden det har vært noe. Man blir eldre, og alt handler om å spille best mulig for Hertha. Temperamentet er absolutt null problem, sier veteranen på streken.

