Columbus Crew så helst at Kamara hadde blitt igjen i USA

sport

Den tidligere Strømsgodset- og Molde-spissen har ikke vært med for Norge A siden 2014. Landskampene kom midt i det hektiske MLS-sluttspillet der Columbus Crew har tatt seg til semifinale.

– Columbus hadde ikke noe stort ønske om at jeg skulle på landslagssamling. USA er i Portugal nå, men MLS-spillerne ble ikke med. Vi har også spillere på Ghanas landslag i vår klubb, men heller ikke de dro. Men jeg måtte dra. Jeg har ønsket å være på landslaget lenge, og da må man reise når muligheten kommer.

– Trosser du klubbledelsen?

– Jeg har ikke trosset klubbledelsen, men skjønte at de helst ikke ville at jeg skulle spille for mye eller reise nå, heller på en januarsamling eller noe, sier Kamara til NTB.

MLS-semi

Han reiser tilbake til USA 15. november. Første semifinale i MLS mot Toronto spilles 21. At han midt i sluttspillet velger å være en uke i Skopje og Bratislava for å få med seg landskampene mot Makedonia og Slovakia, vitner om en spiss som vil sikre seg mer landslagsspill.

– For meg var det ingen tvil. Jeg måtte dra med første fly da jeg fikk telefonen fra NFF. For meg er det den største æren å få spille for landslaget. I USA er man veldig opptatt av hvilken nasjon man kommer fra. Og jeg er veldig stolt når jeg sier at jeg kommer fra Norge.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har uttalt at novembersamlingen er den siste der han vil eksperimentere litt mer enn vanlig. Til våren vil han spikre en tropp med det han kaller en «stomme».

– Jeg vet ikke om dette er min siste sjanse. Jeg har bare tenkt at jeg vil inn i troppen og vise at det er her jeg skal være. Jeg kommer hit med et offensivt tankesett. Jeg har gjort det bra over tid og scoret mange mål, sier Kamara.

Jetlag

Han står med 18 mål i grunnspillet i Major League Soccer.

Han har rukket tre treninger med landslaget før lørdagens møte med Makedonia, der han starter på topp sammen med Alexander Sørloth.

– Jetlagen er fin. Det eneste er vel når man våkner, for da føler man det er midt på natta, men det går greit, sier Kamara, som brukte 22 timer på å komme seg til den makedonske hovedstaden.

– Jeg er veldig glad over at jeg får sjansen. Jeg har lyst til å gripe den med begge hendene. Det spiller ingen rolle om jeg får en eller to kamper, men de minuttene jeg får håper jeg å bruke til å score et par mål.

(©NTB)