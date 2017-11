Feng er Kinas første verdensener

sport

28-åringen innledet uken på tredjeplass, men med sin annen turneringsseier på rad skyver hun sørkoreanske Park Sung-hyun ned fra førsteplassen når den nye rankingen publiseres mandag.

Feng vant en spennende duell med Moriya Jutanugarn om seieren i turneringen på øya Hainan sør i Kina. Hun seiret med ett slag etter at Jutanugarns birdieputt på siste hull gikk i kanten på hullet og ut.

Andre kinesiske spillere feiret Feng ved å dynke henne med vann.

– Jeg er veldig glad, og jeg er stolt av meg selv. Det er veldig spesielt at jeg ble verdensener ved å vinne en turnering, sa hun til lpga.com.

– Dessuten gjorde jeg det i Kina, så jeg klatret til førsteplass på hjemmebane.

Feng er fra Guangzhou i Sør-Kina.

– Jeg håper at dette fører til at det blir flere kinesiske proffspillere, og at det etter hvert blir flere kinesere som opplever å være verdensener, sa Feng.

Park endte på delt tredjeplass og måtte gi fra seg førsteplassen på rankingen etter bare en uke.

Neste uke vender LPGA-touren tilbake til USA. LPGA-tourmesterskapet i Naples, Florida er sesongavslutning.

