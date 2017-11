Irland kneblet Hareides Danmark

sport

Sammenlagtvinneren etter tirsdagens returkamp i Dublin får billett til VM-sluttspillet neste år. Danmarks VM-håp lever fortsatt etter det som ble en målløs affære lørdag.

– Vi spilte ikke en god kamp, vi hadde for mange balltap. Vi må lære av det til returoppgjøret. Da skal vi score på sjansene våre. VM-håpet vil jeg si er det samme som det det var før kampstart. Vi skal vinne på bortebane, sa danskenes Nicolai Jørgensen etter kampslutt.

– Vi hadde sjansene til å score, men dessverre uten å lykkes. Irland ville ikke mye fram. De fokuserte på dødballer, ellers brukte spillerne deres mye tid på å sparke ballen vekk fra farlig område. Vi trenger litt mer tempo til returkampen. Da tror jeg vi kan vinne, sa Tottenham-stjernen Christian Eriksen.

Randolph i form

Danskene hadde store muligheter i åpningen hjemme i Parken. Jens Stryger Larsen og Andreas Cornelius fikk en saftig dobbeltsjanse etter 13 minutters spill i København, men irenes keeper Darren Randolph vartet opp med to fine redninger.

Christian Eriksen prøvde seg fra distanse etter en drøy halvtime, men igjen var Randolph patent. Pione Sisto fikk muligheten på returen, men angriperen plasserte ballen like til side for mål.

Cyrus Christie kom til en god sjanse for irene like før pause, men 25-åringens skudd ble reddet av Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

Etterlyser kreativitet

Etter hvilen maktet ikke hjemmelaget å skape de store sjansene. Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner ble kastet innpå av Hareide i jakten på seier, men den tidligere Arsenal- og Wolfsburg-spissen fikk ikke mulighetene han ventet på.

Gjestene fra Irland brukte mye tid med en gang de fikk sjansen. Danskene forsøkte seg med en sluttspurt på tampen, men irene holdt unna i hektiske sluttminutter. Dermed ebbet det ut i 0-0. Nå må Hareide og co. mobilisere før returen på bortebane.

Irland-trener Martin O'Neill ga ros til sine spillere etter lørdagens oppgjør.

– Det ble en tøff kveld, men spillerne presterte utmerket. Vi har alt å spille for nå, men vi må vinne (hjemme). Og jeg tror vi må score et par mål for å klare det, sa trenerveteranen.

– Vi må ha mer kreativitet på hjemmebane, la han til.

