Målløse omspill i VM-kvalifiseringen

sport

Det betyr at det er helt åpent før onsdagens returkamper. Da skal de to siste plassene i sluttspillet i Russland deles ut.

Honduras klarte ikke å dra fordel av hjemmebane da Australia gjestet San Pedro Sula fredag. Gjestene var nærmest scoring, og Tomi Juric misbrukte en kjempesjanse i hver omgang.

Hjemmelaget, som kom på fjerdeplass i CONCACAF-kvalifiseringen, skapte få scoringssjanser, men forsvarte seg intenst mot presset gjestene fra den andre siden av Stillehavet la på dem.

The Socceroos, som Australias landslag kalles i hjemlandet, endte på femteplass i den asiatiske kvalifiseringen. Selv uten bortemål har laget et godt utgangspunkt før returkampen i Sydney.

Skuffet

– Det var en stor prestasjon. Dessverre gjenspeiler ikke resultatet hvor gode vi var. Vi burde hatt et mål eller to, men vi har igjen hjemmekampen foran våre egne fans, så vi ligger godt an, sa landslagssjef Ante Postecoglu.

Det var håp om at stjernespissen Tim Cahill skulle bli klar til kampen etter ankelskade, men han ble sittende på benken og var sårt savnet.

I Wellington tok Oseania-vinner New Zealand imot Peru, som ble nummer fem i den søramerikanske kvalifiseringen. Heller ikke der ble det scoret mål, men Peru (som er 112 plasser foran New Zealand på FIFA-rankingen) var klart best.

Optimisme

– Om noen fortjente å vinne så var det vi. Jeg har tillit til at vi skal greie oppgaven på hjemmebane, sa Perus landslagssjef Ricardo Gareca.

– Vi frykter ikke bortekampen i Lima. Vi er vant til å spille langt hjemmefra, sa New Zealands landslagssjef Anthony Hudson.

Også Peru måtte greie seg uten en av sine viktigste spillere. Kaptein Paolo Guerrero er suspendert som følge av en dopingtest.

Selv om kampen i New Zealand ble spilt lørdag lokal tid, startet den på grunn av tidsforskjellen bare noen timer etter fredagens oppgjør i Honduras.

(©NTB)