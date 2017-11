Mercedes-laget utsatt for væpnet ran

sport

Hamilton og lagkamerat Valtteri Bottas hadde de beste tidene i begge fredagens treningsomganger. Etter et godt dagsverk bød kvelden på en skrekkopplevelse for flere Mercedes-ansatte.

– De ble ranet på vei fra banen. Det ble løsnet skudd, og våpen ble rettet mot hodene deres. Det var vondt å høre om det, tvitret Hamilton.

– Vær så snill å be en bønn for mine gutter, som er profesjonelle nok til å være her i dag selv om de er rystet.

Episoden ble bekreftet av en talsmann for laget.

– En av lagets minibusser ble utsatt for væpnet ran. Verdisaker ble stjålet, men det viktigste er at alle våre folk er uskadd, sa han.

Også Williams-laget og representanter for Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) skal ha blitt forsøkt ranet.

Væpnet ran er en velkjent risiko i forbindelse med VM-løpene i Formel 1 i São Paulo, og førerne fraktes til og fra hotellet i skuddsikre biler med politieskorte.

Den britiske føreren Jenson Button ble forsøkt ranet i 2010.

– Dette skjer hvert år. Formel 1 og lagene må gjøre mer for å hindre det. Det er ingen unnskyldning, tvitret Hamilton.

Brasils Grand Prix har en usikker framtid. Interlagos-banen er til salgs, og det er uklart om nye eiere vil kunne garantere at det fortsatt skal arrangeres VM-løp der.

