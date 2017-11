Mjøndalen ett steg nærmere Eliteserien etter seier over Ull/Kisa

sport

Tredjeplass i årets 1. divisjon sikret Mjøndalen hjemmebanefordel i opprykkskvalifiseringens første runde. På eget gress har Vegard Hansens mannskap kun tapt tre av de siste 34 hjemmekampene i serie og cup, skriver Drammens Tidende.

Lørdag ble nok en seier plusset på statistikken.

Ull/Kisa vartet opp med kampens første sjanse allerede etter seks minutter. Etter et balltap fra Mjøndalen kom Nicolay Solberg alene gjennom med keeper Sosha Makani, men lobben fra spissen endte høyt over mål.

I det 12. minutt var det derimot vertenes Amahl Pellegrino sin tur til å være alene med keeper. Det endte med straffe til Mjøndalen, etter at Ull/Kisa-keeper Stefan Hagerup felte MIF-spissen. Straffen satte Christian Gauseth hardt bak Hagerup, og dermed sto det 1-0 til Mjøndalen.

Ull/Kisa var mer frampå etter vertenes scoring, men de gjestene fra Romerike slet med å komme til avslutninger. En god periode for bortelaget endte i stedet med dobling for Mjøndalen, etter at Mathias Fredriksen stupheadet inn en pasning fra Pellegrino. Ull/Kisa reduserte til 1-2 i det 38. minutt etter en heading av Andreas Albu, men bare minutter senere la Pellegrino selv på til 3-1 for de brunkledde.

Etter hvilen hadde begge lag gode målsjanser, men flere scoringer ble det likevel ikke.

Søndag møtes Ranheim og Sandnes Ulf til den andre kvalifiseringskampen i første runde. Mjøndalen møter vinneren der til kamp 19. november. Finalevinneren får retten til å møte laget som ender tredje sist i Eliteserien.

