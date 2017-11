Nestenuhell ødela for Pedersen

sport

Pedersen hadde ikke dagen på isen i Heerenveen. Fana-løperen holdt på å gå over ende og måtte gå en halv sving på én skøyte. To runder senere bommet han nok en gang, og til slutt var 25-åringen i mål på svake 1.47,01.

Det skilte 2,59 sekunder opp til den russiske vinneren Denis Juskov. Feilene gjorde at Pedersen var svakest av de norske på 1500-meteren.

Sindre Henriksen leverte best med sin 6.-plas og tiden 1.46,28. Rett bak fulgte comebackløperen Håvard Bøkko. Henriksen slo veteranen med 14 hundredeler.

– Det var litt rotete, selv om man kanskje ikke ser det på TV. Tiden er bra, og jeg er fornøyd med å komme midt på treet i A-gruppa. Jeg kan sette godkjentstempel på meg selv. For noen måneder siden hadde jeg ikke trodd at jeg skulle gå her, så jeg klager ikke, sa Bøkko til NRK.

– Enestående laginnsats

Bøkko valgte å ta en pause fra skøytesporten i fjor høst som følge av knetrøbbel og manglende motivasjon. Over nyttår var han innstilt på et comeback, men et beinbrudd i påsken, i tillegg til en sykehusinfeksjon, gjorde at comebacket ble utsatt.

Fredag var Hol-løperen tilbake på verdenscupisen da han bidro til at Norge ble toer på lagtempoen. Dagen etter var han solid i sin første individuelle konkurranse.

Tidligere på dagen ble stortalentet Allan Dahl Johansson nummer to på distansen i B-gruppa. 19-åringen noterte tiden 1.46,62.

– Laginnsatsen har vært enestående. Sverre fikk ikke helt klaff, og jeg tror det må ha vært noe med skøytene. Tiden hans er vi litt skuffet over, sa landslagstrener Sondre Skarli til NRK.

Neste helg stiller hele fire nordmenn i A-gruppa på 1500 meter i Stavanger. Det er Skarli svært godt fornøyd med.

– Vi har aldri hatt et 1500-meterlag som er så sterkt som nå. Vi ville hatt fire mann på 1.46 om Sverre ikke hadde hatt feilene sine. Det har aldri skjedd før. Nivået er skyhøyt.

Ingen ny bragd

På 500-meteren gikk Håvard Holmefjord Lorentzen aggressivt ut, men han klarte ikke å kopiere fredagens verdenscuptriumf. Med tiden 35,03 måtte han nøye seg med 8.-plassen.

Det skilte 23 hundredeler opp til den canadiske vinneren Laurent Dubreuil, mens han var 18 hundredeler unna pallen.

– Dette var OK. Jeg fikk ikke satt opp en like god første sving som i går, og det preget resten av løpet. Men jeg er ikke langt bak pallen, sa Lorentzen til NRK.

Nordmannens personlige rekord på 500 meter lyder på 34,43. Fredag var han ikke langt unna den da han tok sin første verdenscupseier på distansen med tiden 34,69.

Høyt nivå

Dubreuils seier er for øvrig et godt bilde på hvor jevnt det for tiden er på den korte distansen. Dagen før ble canadieren bare nummer tre i B-gruppa.

– Det er et vanvittig høyt nivå, og det er 10-15 løpere som kan vinne. Det gjør det ekstra spennende og gøy, sa Lorentzen på spørsmål om konkurransenivået.

På kvinnenes 1500 meter gikk Ida Njåtun inn til 11.-plassen. I par med det nederlandske hjemmehåpet Lotte van Beek klokket hun inn til tiden 1.58,17. Det var 3,39 sekunder opp til vinneren Miho Takagi.

Sammen med japaneren utgjorde fire nederlendere topp fem. Takagi slo Jorien ter Mors med 76 hundredeler, mens van Beek tok tredjeplassen.

Det ble også norsk 11.-plass på kvinnenes 500 meter da Hege Bøkko noterte tiden 38,23. Nao Kodaira fra Japan vant med 37,33.

