Punktering skapte trøbbel i Solbergs sølvjakt

sport

Problemene gjorde at Solberg kun ble nummer 15 av 22 startende på dagens andre gjennomkjøring. Han tok tredjeplassen i den første kvalomgangen. Dermed ligger han på 9.-plass før søndagens kjøring.

– Du vet hva som er mitt motto: Gi aldri opp, skrev Solberg på Twitter.

I årets siste VM-runde kjemper Solberg om å sikre seg sølvet. Kun ett poeng skilte ned til bronseplasserte Mattias Ekström før helgens kjøring i sørafrikanske Killarney. En sølvmedalje er det eneste som mangler for å gjøre sesongen komplett for Solbergs team.

Suksess

Fra før har teamkamerat Johan Kristoffersson for lengst sikret seg førertittelen i VM etter en fenomenal sesong. Seks løpsseirer har det blitt. Også VM-gullet for lag har Solberg og Kristoffersson sikret seg i god tid før avslutningsrunden.

Seks uker er gått siden Solberg imponerte både seg selv og de fleste andre ved å kjøre inn til fjerdeplass under den forrige VM-runden i Tyskland. Det skjedde kun fem dager etter at han hadde operert sitt brukne kragebein.

Østfoldingen slet i tillegg med ett brukket og ett bristet ribben. Den eksepsjonelle innsatsen sørget for at han forsvarte ledelsen i sølvkampen.

Bakkerud på femte

Hell i uhell for Solberg er at heller ikke Ekström hadde noen god lørdag. Svensken ligger på 10.-plass etter to av fire kvalifiseringsomganger. Ken Block fra USA er i føringen.

Andreas Bakkerud ligger på femteplass. Bergenseren ble firer etter den første kvalomgangen, mens han deretter var femte raskest i den påfølgende omgangen.

Helgens VM-runde er tidenes første på afrikansk jord.

(©NTB)