Stang ut for Ødegaard og Norge

Ødegaard fikk sin aller første landskamp under Lars Lagerbäck, og etter 19 minutter var Heerenveen-spilleren nær å takke for tilliten. Med utsiden av foten avsluttet Ødegaard vakkert, men dessverre for Norges del i utsiden av stolpen. 18-åringen var bare centimeter unna sitt første landslagsmål.

Foruten noen tekniske detaljer, klarte aldri den Real Madrid-eide spilleren å prege lørdagens landskamp i regnværet i Skopje. Den tidligere Strømsgodset-spilleren rakk å pådra seg et gult kort for holding like før han ble byttet ut til fordel for Heerenveen-kollega Morten Thorsby midtveis i 2. omgang.

Ødegaard, som ikke hadde spilt for Norge siden mars 2016, fikk en klapp på skulderen fra Lagerbäck da han satte seg på benken. Thorsby fikk samtidig sin første A-landskamp for Norge. Lysluggen har scoret fire mål i nederlandsk serie i høst, men heller ikke han kom på scoringslisten mot Makedonia.

Duoen reiser hjem for U21-spill og er ikke aktuelle i tirsdagens privatkamp mot Slovakia.

Veteran avgjorde

I en jevnspilt, men nokså tam landskamp avgjorde veteranen Goran Pandev (34) for hjemmelaget like før pause. Genoa-spilleren ble fint spilt fri av Leeds-spilleren Ezdzan Alioski og var iskald alene med Sten Grytebust etter at det norske forsvaret hadde sovnet.

Pandev står uten mål i italiensk Serie A i høst, hvor Genoa kjemper febrilsk for å unngå nedrykk.

Og på overtid kom 2–0 til makedonerne etter en grusom tabbe av Grytebust, som løp ut mot cornerflagget og skulle renske unna ballen. Det ble i stedet en grusom pasning rett i beina på Kire Markovski, som enkelt scoret i åpent mål fra hjørnet av 16-meteren.

Grytebust fikk en sjelden sjanse fra start. Odense-keeperen spilte lørdag sin tredje A-landskamp. Den tidligere AaFK-keeperen hadde ikke stått for Norge siden i 2014. Han har nå spilt to av tre landskamper mot den tidligere Jugoslavia-republikken Makedonia.

I angrepet fikk Ola Kamara omsider sjansen igjen. MLS-spissen slapp også til for første gang siden 2014. Kamara har scoret flittig i den nordamerikanske eliteserien og står med 18 ligamål denne sesongen, men den bereiste spissen maktet ikke å score i landslagscomebacket.

Kirkevold-debut

Det gjorde heller ikke høstens store navn i dansk fotball, Pål Alexander Kirkevold. Hobro-spissen fikk som Thorsby sin aller første A-landskamp, men klarte aldri å prege kampen etter at han ble byttet inn til 2. omgang.

Kirkevold ble historisk da han scoret i elleve strake kamper i Superligaen tidligere i høst. For Norge ble det null mål i første forsøk.

Haitam Aleesami, Stefan Johansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui og Fredrik Midtsjø meldte alle forfall til Lagerbäcks dobbeltkamper i Øst-Europa. Det gjorde at Norge spilte med et svekket mannskap i Skopje, noe den tamme og tidvis svake norske prestasjonen bar preg av.

0-2-tapet var for øvrig Norges første mot Makedonia. De tre første møtene mellom lagene ga to norske seirer og én uavgjort. Og lørdagens nederlag var en ripe i lakken etter to fine prestasjoner mot San Marino og Nord-Irland.

(©NTB)