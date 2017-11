Karlsson hyllet på hjemmebane

sport

Lagkapteinen noterte to assist i hver av kampene og er oppe i 17 målpoeng så langt i sesongen. Han ble hyllet av 13.000 tilskuere i en fullsatt arena.

– En av de mest spesielle følelser jeg har hatt. Det var dette jeg drømte om da jeg vokste opp, å spille foran et stort svensk publikum, sa Karlsson.

Selv var Karlsson bare halvfornøyd med egen innsats. Lørdag mistet han pucken i et overtallsspill og var skyld i et baklengsmål, men han kom sterkt tilbake.

– Han er verdens beste back, og dette er landet hans. Ikke rart at de hyller ham, sa trener Guy Boucher etter lørdagens 4-3-seier.

Mike Hoffman scoret to av målene, deriblant vinnermålet.

Til topps

Damon Severson og Kyle Palmieri scoret da New Jersey Devils tok sin første seier på fem kamper med 2-1 over Florida Panthers. Det sendte laget til topps i den jevne Metropolitan-avdelingen.

Laget er oppe på 22 poeng og er to foran New York Rangers, som har klatret til 5.-plass etter å ha tatt sin sjette strake seier med 4-2 over Edmonton Oilers lørdag. Mats Zuccarello noterte to assist.

– Vi prøver på akkurat de samme tingene som tidlig i sesongen, men vi utfører dem mye bedre, sa Rangers-trener Alain Vigneault om lagets forvandling den siste tiden.

Lekker mål

Tittelforsvarer Pittsburgh Penguins lekker fortsatt mål. Filip Forsberg ble matchvinner i straffeslagkonkurransen da Nashville Predators vant 5-4 lørdag. Penguins har 68 baklengsmål. Bare Arizona Coyotes (75) har sluppet inn flere.

Likevel er Penguins i likhet med Columbus Blue Jackets (2-1 over Detroit etter straffer) bare poenget bak Devils i Metropolitan-avdelingen.

Jason Zuckers sjette mål på tre kamper var nok til å gi Minnesota Wild 1-0-seier over Philadelphia Flyers. Devan Dubnyk reddet nemlig 32 skudd og holdt nullen for annen kamp på rad.

