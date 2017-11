Marokkos VM-mareritt er over

sport

Marokko har vært i VM-sluttspill fire ganger tidligere, men ikke siden 1998. Da hadde laget ett bein og flere tær i cupspillet inntil Norges mirakuløse vending til 2-1 i sluttminuttene mot Brasil sendte dem ut av turneringen og inn i 20 års VM-tørke.

Det marokkanske laget imponerte stort i det avsluttende gruppespillet i VM-kvalifiseringen og endte ubeseiret og med 11-0 i målforskjell. Likevel hang VM-plassen i en tynn tråd før lørdagens avsluttende kamp.

Elfenbenskysten var bare ett poeng bak og ville med seier over Marokko på hjemmebane i Abidjan ha stukket av med VM-billetten. Gervinho hadde en stor sjanse alene med keeper tidlig i kampen på et fullsatt og kokende stadion, men skjøt over.

Kongen gratulerte

I stedet slo Marokko til. Nabil Dirar og Medhi Benatia scoret med fem minutters mellomrom i første omgang, og Elfenbenskysten greide aldri å svare.

Marokkos landslagssjef Herve Renard fortalte at kong Mohammed ringte etter kampen for å gratulere laget.

–Jeg takker hans majestet for telefonsamtalen. Det var en stor ære. Han ville hedre alle som har bidratt. Vi er stolte over at Marokkos flagg skal tilbake i VM. Dette er femte gang, så Marokko er ingen liten fotballnasjon, sa Renard.

Så vidt

Tunisia sikret ikke sin VM-billett like overbevisende. Det ble bare 0-0 hjemme mot Libya i siste kamp.

Tunisierne trengte bare ett poeng for å sikre gruppeseieren og presset gjennom hele kampen, men en Libya-scoring mot slutten ville ødelagt alt.

Kongo scoret nemlig to sene mål og slo Guinea 3-1. Hadde Tunisia tapt, ville kongoleserne reist til VM.

Senegal sikret sin VM-billett med 2-0-seier over Sør-Afrika fredag, mens Nigeria og Egypt ble VM-klare allerede forrige måned.

