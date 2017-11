Marquez sikret VM-tittelen

sport

Den spanske Honda-føreren hadde 21 poengs forsprang til den italienske Ducati-føreren Andrea Dovizioso før sesongavslutningen. Selv med Dovizioso-seier trengte han bare å komme blant de 11 beste for å bli verdensmester.

Marquez hadde beste startposisjon etter at han vant kvalifiseringen lørdag, men satset innledningsvis på det sikre. Han vinket Yamaha-fører Johann Zarco forbi seg på fjerde runde for å unngå en tett duell som kunne sendt ham ut av løpet.

Greide ikke å dy seg

Senere slo konkurranseinstinktet inn. Åtte runder før slutt angrep han Zarco i håp om å vinne også søndagens løp. Han fikk problemer i en sving og falt ned til femteplass.

Ducatis håp om en mirakuløs VM-tittel ble knust da Jorge Lorenzo og Dovizioso begge veltet ut av løpet. Begge hadde presset maksimalt hele løpet. Da Dovizioso veltet fem runder før slutt, var Marquez mester.

Til sist vant Lorenzos lagkamerat Dani Pedrosa løpet foran Zarco, som så vidt gikk glipp av sin første MotoGP-seier.

Totalt har Marquez nå seks VM-titler i roadracing.

Tre strake

I Moto2-klassen rundet portugisiske Miguel Oliveira av sesongen med sin tredje strake seier. Italienske Franco Morbidelli, som sikret VM-tittelen for to uker siden, ble nummer to. Thomas Lüthi tok VM-sølvet to poeng foran Oliveira selv om han mistet sesongavslutningen med brudd i foten.

I Moto3 tok spanske Jorge Martín sin første seier, men han mistet VM-bronsen med tre poengs margin. Joan Mir fra Spania ble suveren verdensmester 93 poeng foran Romano Fenati, med Aron Canet på tredjeplass.

