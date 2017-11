Solberg-bronse etter fjerdeplass i VM-avslutningen

sport

– Sølvet glapp på målstreken, men jeg er likevel veldig fornøyd med sesongen. Vi vant både fører- og teammesterskapet, og vi har jo vunnet åtte av tolv løp i år. Johan Kristoffersson har smadret de fleste rekorder. Hele teamet har jobbet så hardt for suksessen. Jeg er veldig, veldig stolt, sier Volkswagen-fører Petter Solberg etter søndagens løp.

Kun ett poeng skilte ned fra Solberg til bronseplasserte Mattias Ekström før helgens kjøring i sørafrikanske Killarney. Dessverre for Solberg tok svensken, som ble annenmann i finalen søndag, seg forbi ham på listen til slutt. Dermed ble det bronse på Solberg. Ekström gjorde en manøver i finalen som ble diskutert av juryen etter målgang, men plasseringene ble stående.

– Ekström er en tøff motstander, og vi visste at det ville bli en tøff kamp om sølvet da det kun skilte ett poeng før avslutningen. Det gikk bare ikke helt vår vei. Nå gleder jeg meg allerede til ny sesong, sier Solberg.

Fornøyd

Solberg kjempet og kjempet for å ta seg forbi Ekström i finalen, men svensken holdt altså unna.

VM-vinner Johan Kristoffersen, lagkamerat av Solberg, sikret seieren i Sør-Afrika. Han har imponert stort denne sesongen. Volkswagen-fører Kristoffersson vant sammenlagtkampen med sine 316 poeng. Ekström endte på 256, mens Solberg hadde 251. Andreas Bakkerud (6.-plass) hadde 194 poeng til slutt.

– Vi håpet på sølv til Petter, men Mattias gjorde en sterk konkurranse. Petter hadde ikke sitt beste løp. Selv er jeg godt fornøyd med seieren, sa Johan Kristoffersson etter finalen.

Både Kristoffersson, Solberg og Bakkerud kjører showløpet Gymkhana Grid i Johannesburg neste helg.

Evjen imponerte

Bakkerud ble fjerdemann i første semifinale, noe som gjorde at han så vidt misset finaleplass søndag. Nå ser han fram mot showløpet neste uke.

– Der skal jeg kjøre rallycrossbilen min for siste gang. Den skal få en reise den aldri glemmer, sier Bakkerud. Han viser til at Ford-teamet legger ned sin rallycrossatsing etter sesongen.

Helgens avsluttende VM-runde var for øvrig tidenes første på afrikansk jord for Solberg, Bakkerud og co.

Sondre Evjen tok seg til finale i RX2-klassen søndag. Der endte han på en flott annenplass, 5,668 sekunder bak den franske vinneren Cyril Raymond. Amerikanske Tanner Whitten ble treer.

