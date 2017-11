Spansk skepsis til Bale etter ny skade

sport

Siden 28-åringen signerte en lukrativ ny seksårskontrakt for et drøyt år siden, har Bale spilt bare 24 kamper for klubben. En ankeloperasjon i november i fjor ble fulgt av flere leggskader og nå en lårskade som ventes å sette ham utenfor en måned.

Skaden pådro han seg på landslagstrening med Wales.

– Bale gikk i stykker igjen, skrev sportsavisen AS på forsiden.

Både AS og konkurrenten Marca har regnet ut av Bale til nå har mistet 73 Real Madrid-kamper på grunn av skade siden han i 2013 ble hentet til klubben for den daværende rekordsummen på 100,7 millioner euro.

10 millioner per kamp

Inkludert hans lønn kan AS fortelle at de 159 kampene han har spilt for klubben i snitt har kostet Real Madrid 1,06 millioner euro (drøyt 10 millioner kroner) per kamp.

Ingen kan si at han ikke har hatt suksess. På fire hele sesonger er det blitt tre mesterligatriumfer, og Bale har scoret 70 mål.

Høydepunkter er lagets avgjørende annet mål mot Atlético Madrid i mesterligafinalen i 2014, scoringen i straffesparkkonkurransen mot samme motstander i finalen to år senere, og et minneverdig solomål i cupfinalen mot Barcelona i 2014.

I manges øyne har slike øyeblikk likevel vært for få i lys av hva det koster.

Bale har medgitt at han måtte ta smertestillende tabletter for å orke kamper og trening forrige sesong. Prestasjonene var ikke på topp, og han fikk bare et kort innhopp da Real Madrid vant mesterligaen i hans hjemby Cardiff.

På vei ut?

I Bales fravær har de spanske yndlingene Isco og Marco Asensio blomstret, og mange mener det ikke lenger er rom for Bale i førsteoppstillingen.

Lenge var "BBC"-angrepsrekka med Bale, Karim Benzema og Cristiano Ronaldo selvskreven. Denne sesongen har de ikke vært på banen samtidig en eneste gang.

– Bale var beskyttet av hierarkiet siden han kom som del av BBC, men han har ikke greid å forbli viktig, analyserer AS.

– Spillere som Isco og Asensio har med sine prestasjoner gjort hans plass på laget stadig mer usikker.

Et år etter at han førte Wales til EM-semifinale kunne Bale heller ikke bidra på banen da Wales feilet i VM-kvalifiseringen.

Nå spår mange at Bale snart er på vei tilbake til Premier League.

