USA vant Fed Cup for første gang på 17 år

Titteltørken ble brutt til tross for at USA spilte uten sine aller største stjerner som Serena Williams, Venus Williams og Madison Keys. Det er 18. gang i historien at amerikanerne går hele veien og vinner Fed Cup.

Finaleduellen i Minsk ble avgjort da Shelby Rogers og Coco Vandeweghe slo Arina Sabalenka og Alexandra Sasnovitsj med settsifrene 6-3, 7-6 (7-3) i søndagens doublekamp.

Hviterussland spilte finalen uten den tidligere verdenseneren Victoria Azarenka. Hun er for tiden midt i en sak om foreldreretten til sønnen hun har sammen med sin tidligere kjæreste.

Det sto 1-1 mellom lagene etter lørdagens to kamper.

Siden titteltriumfen i 2000 hadde USA vært i Fed Cup-finalen fire ganger uten å hente hjem trofeet. I den femte finalen lyktes de til slutt.

