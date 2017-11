sport

FIS utsatt sin planlagte snøkontroll fra søndag til mandag, og fant ut at det går an å arrangere verdenscup i utfor og super-G for menn fra 25. og 26. november og har gitt arrangørene grønt lys.

Mennene skal ha sin første gjennomkjøring i utfortraseen 22. november.

