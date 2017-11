Minister tror det blir vanskelig å få tilbake RUSADAs godkjenning

sport

Det russiske antidopingbyrået RUSADA mistet sin internasjonale godkjennelse i kjølvannet den siste McLaren-rapporten. Rapporten inneholdt avsløringer om et statlig styrt og støttet dopingprogram i russisk idrett.

Programmet nådde sitt klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotsji i 2014, der hemmelige russiske agenter skal ha bidratt til at positive dopingprøver ble erstattet med negative.

Når Det internasjonale dopingbyrået WADA denne uken samles i Seoul, skal Russlands sportsminister Pavel Kolobkov forsøke å få RUSADA til å bli tatt inn i varmen igjen. Men ministeren sier til R-Sport at han ikke er optimistisk.

– Det er vanskelig ettersom de har krevd full anerkjennelse av McLaren-rapporten, noe vi ikke kan gjøre da den inneholder mange feil.

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko har tidligere sagt at de innrømmer deler av rapportens funn, men insisterer på at landet ikke har hatt noe statsstøttet dopingprogram.

WADA krever også at den russiske regjeringen må åpne for at «aktuelle enheter» gis tilgang til nedfrossede og lagrede dopingprøver i det russiske laboratoriet i Moskva.

(©NTB)