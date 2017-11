Lagerbäck etter ny norsk landslagsnedtur: – Vi er tilbake på rett spor

sport

Duda og Slovakia-stjernen Marek Hamsik kom til flere store muligheter, men ble stoppet av Jarstein hver gang inntil Duda serverte Lobotka på overtid og sørget for 1-0-seier til Slovakia. Da måtte selv Jarstein gi tapt på en kveld der Norge fremsto helt uten ideer offensivt.

Jarstein sto en glimrende kamp på streken i sin 50. A-landskamp for Norge. Jarstein viste igjen at han er landslagets klare førstevalg. 33-åringen var soleklart Norges beste spiller tirsdag. Dessverre fikk han altfor liten hjelp av utespillerne.

Norge skapte ingenting, om vi ikke tar med to frispark i muren fra kaptein Håvard Nordtveit og Mohamed Elyounoussi, før Ola Kamara headet utenfor like før Slovakia avgjorde kampen.

Slet med Hamsik

Vertene derimot skapte store problemer i det som var Norges siste A-landskamp for året. Takket være Jarsteins tigersprang holdt Norge lenge unna denne kjølige tirsdagskvelden i Trnava, tre kvarter utenfor hovedstaden Bratislava.

Hamsik viste sine intensjoner etter 55 minutter, men skjøt over fra 12 meter. Enda nærmere var Napoli-spilleren å gi slovakene ledelsen etter en knapp time, men Jarstein fikk på mesterlig vis slått et godt skudd til corner.

Deretter valgte Slovakia å hvile Hamsik. Inn kom Jarsteins lagkamerat i Hertha, Ondrej Duda. Han kom til to gode avslutninger, men klarte ikke å overliste sin bundesligakamerat. I stedet tok Duda kelnerrollen og serverte Lobotka da Norge gikk på nok et tap i Øst-Europa.

Lobotka vendet enkelt bort Jørgen Skjelvik i forkant av målet, og den norske forsvarsspilleren erkjenner at han solgte seg da målscoreren tok seg forbi.

– Jeg tar et steg fram, han får touchen forbi meg, og da har han plutselig to meter på meg og får avslutte ganske fritt. Hvis jeg hadde falt bakover hadde det blitt vanskeligere for han å avslutte, sier Skjelvik til NTB.

Norge imponerte ingen i Slovakia, men en del av de verste feilene fra Makedonia-kampen lørdag (0-2) var eliminert vekk mot lag nummer 24 på FIFA-rankingen.

Seks endringer

– Vi møter et bra lag, men jeg synes vi står riktig forsvarsmessig. Vi har en del unødvendige balltap, det er vel det man kan være mest skuffet over. Men vi er tilbake på rett spor, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV-kanalen MAX etter kampen.

Lagerbäck som innrømmer at Norge må bli bedre framover, mener de nå kan se litt lysere på 2018 enn hva man gjorde før kampen.

Landslagssjefen hadde gjort seks forandringer på laget. Jarstein kom som avtalt inn til sin 50. A-landskamp. I tillegg var Tore Reginiussen, Alexander Søderlund, Jo Inge Berget, Anders Trondsen og Mohamed Elyounoussi inne på laget fra start.

Med tapet endte Norge landslagsåret i minus. Tre seirer, to uavgjort og fire tap er fasit i Lagerbäcks første trenerår for de norske fotballherrene. Norge avsluttet med to bortekamper mot Makedonia og Slovakia, men var aldri nær å vinne noen av kampene i Øst-Europa.

