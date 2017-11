Bodø og Drammen til cupfinalen i håndball

sport

Etter at Bodø tidligere onsdag slo Kolstad 31-25, skulle den andre finalebilletten deles ut i Drammenshallen i kampen mellom Drammen og regjerende norgesmester Haslum. Og det skulle bli en nervepirrende semifinale.

Haslum startet forrykende og ledet 8-4 etter ti minutter, men Drammen kjempet seg tilbake i kampen. Noen minutter senere sto det 10-9 til drammenserne. Haslum, som da virket litt rystet, kom tilbake og gikk til pause med 18-15-ledelse.

Drøyt halvveis i annen omgang sendte Haslum av gårde et skudd som gikk i tverrliggeren, i bakken og ut. Ut fra TV-bildene kunne det se ut som ballen var inne, men dommerne lot spillet gå, og Drammen gikk direkte opp og utlignet til 25-25.

Minuttet før full tid sto det 30-30, og hjemmelaget hadde ballen. Erik Johannes Hippe banket den i mål og sørget for et nervepirrende halvminutt i Drammenshallen. Ti sekunder før full tid fikk Haslum straffe. Thomas Kristensen steg fram, men Mathias Kolstad Holm i Drammens mål fikk en hånd på kula, og ballen forsvant utenfor stengene.

Straffemissen gjorde at NM-eventyret for Haslum var over for denne gang.

Avlyser juleferien

– Det er synd det skulle ende på denne måten, sa en skuffet Kristensen til TV 2 etter kampen.

Haslum-trener Sten Stockfleth mente laget hadde marginene mot seg i kampen, men ville ikke skylde på andre enn seg selv for semifinaletapet.

– Vi kan takke oss selv for at vi ikke går videre, sa Stockfleth til TV-kanalen.

Drammen-trener Kristian Kjelling kan nå starte forberedelsene til NM-finalen.

– Nå skal vi suge litt på denne karamellen, sa Kjelling, som også varslet at spillernes juleferie nå blir avlyst.

Kristensen ble mestscorende for Haslum med sju mål, mens Gøran Sørheims ni mål gjorde ham til Drammens toppscorer.

Opptur for Bodø

Bodø tok seg til finale ved å slå Kolstad. Ingen av lagene har hatt noen god start i serien, så begge lag var på jakt etter en opptur i form av en finalebillett i NM da semifinalen ble spilt i Bodø onsdag.

Kolstad holdt følge med hjemmelaget til det sto 7-7 etter drøye kvarteret, men da startet Bodø å dra fra. Til pause sto det 16-12, og Djordje Djekic og Alexander Ørjevik Westby hadde scoret halvparten av hjemmelagets mål.

Firemålsledelsen skulle vise seg å være i tøffeste laget å ta igjen. Bodø fortsatte å dra fra og vant til slutt 31-25.

Djekic ble hjemmelagets toppscorer med åtte mål, mens Håkon Vidar Følstads fem mål gjorde ham til Kolstads toppscorer.

NM-finalen mellom Bodø og Drammen spilles i Oslo Spektrum 29. desember.

(©NTB)