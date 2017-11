Holmenkollen får nytt spor i tilløpet

sport

Det nye sporet i tilløpet vil være et dobbeltspor, opplyser Oslo kommune i en pressemelding onsdag. Sporet har en spormal med integrert kjølesystem, gir mulighet for å veksle mellom isspor og porselenspor og er godkjent av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Det har lenge vært et uttalt ønske om nytt spor i tilløpet i Holmenkollen. Det vil gi hopperne og arrangørene likere forhold innenfor et arrangement, i tillegg til at vi vil kunne forenkle driften, sier direktør Eli Grimsby i Kultur og idrettsbygg.

I dag må det legges en tykk såle av is på kjølerøret i tilløpet, for så å frese ut spor av riktig kvalitet. Dette er tidkrevende, samtidig som prosessen er sårbar ved vekslende klimatiske forhold.

Det nye sporsystemet inneholder ferdige spormaler og integrert kjøling.

Ifølge kommunen vil dette «forenkle det driftsmessige i forhold til preparering, samtidig vil det gi langt bedre driftsstabilitet ved ulike klimatiske forhold», skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– Hopperne får nå et topp kvalitetsspor, med mer stabile og likere konkurransevilkår uavhengig av værforhold, avslutter Grimsby.

Arbeidet med det nye sporet er allerede i gang, og har planlagt ferdigstillelse før jul.

