Jedinak-show sendte Australia til VM

Aston Villa-spilleren scoret to mål og sto bak det tredje da Australia tok seg til fotball-VM i Russland på bekostning av Honduras.

Jedinak sendte hjemmelaget i ledelsen etter 54 minutter på et frispark via Maynor Figueroa, som ble kreditert med selvmål, før han la på til 2-0 fra straffemerket i det 72. minutt. Jedinak fullførte drømmekampen med et nytt straffemål fem minutter før slutt.

Figueroa reduserte på overtid, men det ble bare et trøstemål.

Ettersom det ble 0-0 i første kamp i Honduras, tok Australia seg kontrollert til VM.

Dronetrøbbel

Honduras kom seg til omspill ved å havne på fjerdeplass i CONCACAF-kvalifiseringen, mens Australia endte på femteplass i den asiatiske kvalifiseringen, før laget slo ut Syria som siste hinder før omspillet.

Opptakten til onsdagens kamp ble av det spesielle slaget da Honduras-trener Jorge Luis Pinto raste mot Australias fotballherrer fordi han mener de har spionert på en Honduras-trening ved hjelp av drone.

Under mandagens trening oppdaget det honduranske landslaget en drone som sirklet over den offisielle treningen på arenaen i Sydney. Honduranerne la ut en video av episoden på Twitter og beskyldte Australias fotballforbund (FFA) for å ha filmet treningen deres.

Ville ikke godta forklaringen

FFA avviste umiddelbart anklagen, men satte i gang en etterforskning som viste at dronen tilhørte noen barn som hadde lekt i en nærliggende park.

Pinto var ikke villig til å godta den forklaringen. Tirsdag gikk han igjen løs på den australske motparten.

– Episoden er pinlig for et så velutviklet land. Da Australia kom til Honduras, sjekket de hvert bad og hver boks på arenaene der de trente. La oss ikke spille uskyldige. Det er spionasje, sa den honduranske landslagssjefen på en pressekonferanse.

