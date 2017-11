Ny landslagsavtale på plass for Sveriges fotballkvinner

sport

Fotballforbundet i Sverige bekrefter avtalen onsdag.

– Det har vært en lang prosess for alle parter. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre og fokusere på det sportslige, sier landslagskaptein Caroline Seger til forbundets nettsted.

– Dette er viktig, også for framtidige generasjoner. Avtalen viser at fotballforbundet synes jentene også er viktige og betydningsfulle, sier Magnus Erlingmark i spillerforeningen.

Partene vil ikke røpe innholdet i den ferske avtalen.

– Vi er fornøyd, sier Erlingmark.

Generalsekretær Håkan Sjöstrand i forbundet sier følgende:

– Detaljene er på plass. Nå ser vi fram mot Fotbollsgalan, der damene er en viktig og vesentlig del når vi vil hylle svensk fotball, sier han.

Fotbollsgalan er en årlig prisutdelingsseremoni som i år arrangeres 20. november.

