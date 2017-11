Selnæs og Søderlunds klubbtrener har sagt opp

sport

Spanjolen ledet Saint-Étienne til en sterk start på sesongen, men laget har kun vunnet én av de siste sju kampene og ble knust 0-5 i lokalderbyet mot Lyon i starten av november.

44-åringen, som tidligere har spilt for Barcelona, sluttet seg til den franske klubben fra Red Bull Salzburg som erstatter for Christophe Galtier, men det rapporteres at han var misfornøyd med hvordan klubben ble drevet.

Garcias assistent Alain Ravera og klubbens tidligere kaptein, Julien Sable, som for øyeblikket leder klubbens ungdomsavdeling, vil lede laget fram til en erstatter er funnet.

Saint-Étienne har vunnet den franske ligaen ti ganger, men den siste tittelen kom i 1981.

Både Ole Selnæs og Alexander Søderlund er i klubben, men begge har fått begrenset med spilletid den siste tiden.

(©NTB)