Federer på prispengetoppen

Sveitseren var allerede semifinaleklar etter seier i sine to første kamper, men vant også den siste da Marin Cilic ble slått 6-7 (5-7), 6-4, 6-1 torsdag.

Ifølge magasinet Forbes er Federer med det han allerede har spilt inn i London oppe i 110.235.682 dollar (drøyt 900 millioner kroner) i rene premiepenger. Med det har han passert golfstjernen Woods, som har spilt inn 110.061.012 dollar i sin karriere.

For begge er prispengene bare en del av inntekten. De håver inn virkelig store penger på reklame- og rettighetsavtaler.

Slått igjen

For Cilic ble det ikke noe hyggelig gjensyn med Federer i spillernes første møte siden Wimbledon-finalen i juli. Da ble kroaten knust på en annen tennisbane i London sør for Themsen.

Cilic slet med blemmer på foten i den kampen og gråt av skuffelse da han ble utklasset.

Federer viste ingen nåde torsdag selv om han allerede hadde slått Jack Sock og Alexander Zverev. Cilic vant første sett i tiebreak og så ut til å ha overtaket, men så vendte det.

Gode ideer

– Det var en tøff kamp. Jeg var i trøbbel da jeg lå under med et sett og et brudd, men jeg fant en vei ut av det. Jeg er fornøyd med spillet mitt, sa Federer.

– Jeg kunne spille uten press, og jeg fikk gode ideer om hvordan jeg skal framstå i semifinalen lørdag.

Da møter han David Goffin eller Dominic Thiem.

Torsdag kveld gjør Zverev og Sock opp om retten til å møte Grigor Dimitrov i den andre semifinalen.

Federer er ute etter sin sjuende seier i ATP-verdenstourfinalen, men den første siden 2011.

(©NTB)