Johannessen misset i europatourkvalifiseringen

sport

Nordmannen lå godt an på delt 17.-plass etter onsdagens femte runde i Tarragona. Delt 25.-plass eller bedre ville gi adgang til et visst antall turneringer på europatouren neste år, men slik endte det ikke for Johannessen.

Han gikk torsdagens runde på 72 slag, ett over par, og havnet på delt 42.-plass i kvalifiseringen med ti slag under par totalt.

Eirik Tage Johansen imponerte med en 65-runde torsdag og havnet dermed likt med Johannessen på 418 slag. Den norske golfduoen har likevel sikret seg spill på Challenge-touren neste år ved å greie cuten i Tarragona.

Jarand Ekeland Arnøy endte på 121.-plass og greide ikke cuten tirsdag.

Sam Horsfield fra England vant kvalifiseringen med 401 slag (18 under par). Han var åtte slag foran sine nærmeste konkurrenter.

Fire svensker og to dansker var blant dem som tok seg gjennom nåløyet.

(©NTB)