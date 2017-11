Sverige tilkjent 3-0-seier, Danmark utelukkes ikke

sport

Det ble utfallet da disiplinærutvalget torsdag behandlet Danmarks forfall til kampen som skulle vært spilt i oktober.

Danmark møtte ikke til kampen som følge av at spillerne streiket i protest mot at det ikke var oppnådd enighet om en ny landslagsavtale.

Danskene ytret et ønske om at kampen skulle spilles på en senere dato, men var også forberedt på at landslaget som i sommer vant EM-sølv kunne bli kastet ut av VM-kvalifiseringen.

UEFA besluttet å tilkjenne Sverige seieren med 3-0, og gjorde det klart at en gjentakelse i løpet av de fire neste årene vil føre til at Danmarks utelukkes fra europeiske landslagsturneringer.

Overrasket

– Denne avgjørelsen er høyst overraskende, sier Sveriges landslagssjef Marika Domanski-Lyfors til Sveriges fotballforbunds nettsted. Hun hadde ventet seg strengere reaksjoner.

– Vi må se hvordan vi skal stille oss til dette. Vi har bare fått selve beslutningen og kjenner ikke begrunnelsen. Vi kommer til å be om å få lese begrunnelsen.

Sverige kan vurdere å anke avgjørelsen og kreve at danskene straffes hardere.

Etterskudd

Danmarks fotballforbund må betale 20.000 euro i bot til UEFA. I tillegg kan det komme et krav om økonomisk kompensasjon fra Sveriges fotballforbund. Kampen i Göteborg var utsolgt, og svenskene måtte betale tilbake penger til alle som hadde kjøpt billett.

Med 0-3-tap er Danmark alvorlig på etterskudd i kvalifiseringen. Bare gruppevinnerne og en av sju toere kommer til sluttspillet i Frankrike.

