Välbe benekter at russiske langrennsløpere har dopet seg

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har utestengt seks russiske langrennsløpere fra OL på livstid, men løperne er ennå ikke utestengt av FIS.

Derfor er Maxim Vylegzjanin, Alexandr Legkov og flere av de andre løperne i svenske Gällivare for å gå den svenske åpningen i helgen.

Har tatt ekstra dopingtest

Der forsvarte Jelena Välbe utøverne på en pressekonferanse torsdag, og sa at ingen har vært dopet så lenge hun har vært sjef for landslaget, siden 2011.

– Alle utøverne våre som skal være med i verdenscupen neste helg har tatt en ekstra dopingtest gjennom et europeisk selskap. Andre utøvere trenger ikke å være redde for at vi har brukt doping. Det har vi aldri gjort, sier Välbe til NRK.

Hun bekreftet samtidig at det russiske forbundet vil anke sakene til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Vi er selvfølgelig ikke enige med IOCs avgjørelse, så derfor tar vi sakene videre til CAS. Hvis ikke det hjelper vil vi forsøke andre instanser, sier Välbe.

Ble presset

– Vi har aldri spurt noen om å endre prøvene våre, eller byttet ut urinprøver. Derfor er vi uenige og vil kjempe for å renvaske oss. Vi må prøve å oppklare denne situasjonen på best mulig måte, for vi er rene og vet vi er det, slo Välbe fast ifølge NRK.

Ifølge Expressens journalist i Gällivare, Ludvig Holmberg, fikk Välbe etter hvert nok da hun ble presset angående de russiske blodverdiene fra 2006 til i dag.

– Stopp, stopp, stopp! sa den russiske langrennssjefen.

