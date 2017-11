"Big Ben" og Steelers-forsvaret slo Titans

sport

I dagene før kampen snakket Roethlisberger om hvor dårlig han liker torsdagskampene i NFL og hvor mye han ønsker at de blir avskaffet, men han grep anledningen til å stråle foran et stort TV-publikum.

Forsvaret presterte også på ypperlig nivå, og Titans-quarterback Marcus Mariota fikk en kveld han ønsker å glemme. Steelers-forsvaret fanget fire av hans pasninger og taklet ham med ballen fem ganger.

Fire ballerobringer på pasninger er Steelers' beste fangst i en kamp på 20 år, og ikke siden 1984 har klubben notert så mange som ni ballerobringer og taklinger av quarterbacken i en kamp.

Roethlisberger noterte 299 pasningsyards, mens Brown tok imot 10 pasninger for totalt 144 yards. Et av touchdownmottakene var av det uvanlig spektakulære slaget da han grep ballen med en hånd og holdt den mot hjelmen mens han falt i bakken.

– Ben er en Hall of Fame-quarterback, og han sender ballen dit hvor det er mulig å fange dem. Jeg er takknemlig for at jeg fikk så mange sjanser, sa Brown.

Steelers tok sin 8. seier på 10 kamper og leder sin avdeling klart. Titans fikk sitt fjerde tap, blir stående med seks seirer og er bak Jacksonville i sin avdeling.

(©NTB)