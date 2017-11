Bunnlag holdt Monaco til uavgjort

sport

Monaco har vunnet 9 av 13 kamper, men den regjerende seriemesteren ser likevel ut til å slite med å holde følge med Paris Saint-Germain. Rivalen kan lørdag få en seks poengs luke på tabelltoppen.

Det er kamper som den mot Amiens som Monaco ikke har råd til å avgi poeng i. Stevan Jovetic ordnet 1-1 for gjestene fra fyrstedømmet etter 67 minutters spill. I første omgang hadde Serge Gakpé tatt Amiens i føringen.

Sistnevnte ligger fjerde sist med sine tolv poeng i den franske toppdivisjonen. Monaco er tabelltoer med 29 poeng.

Tidligere fredag måtte Saint-Étienne tåle nok en nedtur. Jonathan Bamba utlignet for Selnæs og co. rett før pause, men tapte til slutt 1-3 i bortemøtet med Lille. Nicolas Pépé, Thiago Mendes og Ezequiel Ponce gjorde målene for Marcelo Bielsas mannskap.

Selnæs spilte hele kampen for gjestene, mens Alexander Søderlund slapp til de siste elleve minuttene.

Saint-Étienne er uten seier på sine fire siste ligakamper, tre av dem har endt med tap. I midtuken sa Óscar Garcia opp som klubbens hovedtrener.

Til tross for den svake perioden ligger Saint-Étienne på sjetteplass på tabellen, men kan bli forbigått av flere lag gjennom helgen.

