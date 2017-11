Dortmund-nedturen fortsetter

sport

Chadrac Akolo og Josip Brekalo sikret Stuttgart seieren. Maximilian Philipp utlignet for Dortmund rett før pause da han scoret på en retur etter André Schürrles straffebom. Men det ville seg heller ikke denne gangen for forrige sesongs tabelltreer.

Dortmunds storscorer Pierre-Emerick Aubameyang var for øvrig ute av fredagens tropp på grunn av disiplinære årsaker. Ifølge avisen Bild skal han ha kommet 20 minutter for sent til torsdagens trening. Det skal ikke ha vært første gang det skjedde.

Spissen har scoret 10 mål på 11 seriekamper denne sesongen, men han er målløs i sine fem siste kamper i ulike turneringer.

Bakpå

Peter Bosz fikk en forrykende start på trenerlivet i Dortmund. Etter sju ligakamper sto de gul- og svartkledde med 19 av 21 mulige poeng. Det var klubbens beste sesongstart noensinne.

Men den siste måneden har så å si alt gått på tverke, og det ble ikke bedre etter landslagspausen. Med sitt fjerde tap på fem kamper har Dortmund gått fra å lede Bundesliga med fem poeng til å falle kraftig bakpå.

Kan falle ytterligere

Bayern München kan være hele ni poeng foran erkerivalen om det blir seier hjemme mot Augsburg lørdag. Dortmund ligger i øyeblikket på tredjeplass med 20 poeng, men kan i løpet av helgen bli forbigått av en rekke lag som puster klubben i nakken.

I verste fall kan Dortmund ligge på sjuendeplass når serierunden er ferdigspilt søndag kveld.

Stuttgart løftet seg opp til 11.-plass og står nå med 16 poeng. Laget er bare fire poeng bak Dortmund.

