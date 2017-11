Kirkevold-assist i Hobros overtidsseier

sport

Det danske oppgjøret så ut til å ebbe ut i 0-0, men på overtid sikret innbytter Edgar Babayan en sjelden borteseier. Det skjedde etter at han ble servert ballen av Kirkevold.

Hobro har kun vunnet to av åtte kamper på fremmed gress. Det er lagets sterke hjemmeform som har ført Kirkevold og hans lagkamerater høyt opp på tabellen. Klubben ligger på fjerdeplass med sine 26 poeng. Helsingør ligger nest sist med tolv poeng.

Kirkevold spilte samtlige minutter fredag, men som i 0-1-tapet for AaB for to uker siden ble det ikke nettsus. 27-åringens superligarekord stoppet på elleve kamper. Han kunne likevel være fornøyd med at han bidro sterkt i at Hobro reiste hjem med alle poengene.

Spissen tegnet seg heller ikke i målprotokollen da han fikk sin landslagsdebut for Norge sist helg. Kirkevold spilte hele annen omgang i 0-2-møtet med Makedonia. Han slapp ikke til i 0-1-nederlaget mot Slovakia noen dager senere.

(©NTB)